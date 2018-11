Slot op intensieve veehouderij Groningen

De intensieve veehouderij in Groningen gaat definitief vanaf 1 januari 2019 op slot.

Tijdens de Provinciale Staten-vergadering woensdag probeerde de Groningse VVD via twee moties het besluit ofwel een jaar uit te stellen om met de sector in gesprek te gaan, ofwel ruimte te creëeren voor ondernemers die willen investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. Beide moties werden echter door een ruime meerderheid van de Staten verworpen.

Dit betekent dat het besluit uit de omgevingsverordening onverminderd van kracht wordt. Vanaf 1 januari 2019 is zowel nieuwvestiging als uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven (varkens, pluimvee- en kalverhouderij) in de provincie niet meer toegestaan.

Uitzondering

De enige uitzondering daarom is uitbreiding van de staloppervlakte indien noodzakelijk om tegemoet te komen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van milieu, of als die bijdraagt aan verbetering van het welzijn van de te houden dieren doordat zij meer ruimte krijgen, mits het totaal aantal te houden dieren niet toeneemt.

Vanaf 1 januari 2019 is zowel nieuwvestiging als uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven (varkens, pluimvee- en kalverhouderij) in de provincie niet meer toegestaan. - Foto: Jan Willem van Vliet

Demonstratie

Voorafgaand aan de vergadering hield de Groningse VVD-fractie samen met LTO Noord een demonstratie op het Martinikerkhof met het pleidooi toch ontwikkelingsruimte te bieden aan de intensieve veehouderij in de provincie Groningen. Dat heeft niet mogen baten.

Een groep veehouders maakte met borden duidelijk dat een slot op de intensieve veehouderij nooit een oplossing kan zijn voor de duurzaamheidsvraagstukken en een circulaire sector. De Partij voor de Dieren hield een tegendemonstratie op hetzelfde moment.

Mede-auteur: Judith Waninge