Schouten wil extraatjes voor kringlooplandbouw in GLB

De Europese landbouwsteun moet zo veel mogelijk bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw, zegt minister Carola Schouten.

Zij wil de subsidie in een drielagenmodel onderbrengen: een basisbetaling, een betaling voor maatschappelijke diensten, zoals deelname aan ecoschema‘s, en daar bovenop een extra beloning voor boeren in collectieven die iets extras doen voor de maatschappij. De minister van Landbouw zegt dat in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van 2 studies die de Tweede Kamer heeft laten doen naar het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Deelname aan maatschappelijke diensten

De minister wil niet dat boeren weerhouden worden van deelname aan maatschappelijk diensten, doordat er te veel verplichtingen aan kleven. Samenwerkingsvormen tussen boeren en grondeigenaren kunnen nieuwe activiteiten ontwikkelen, die bijvoorbeeld de regionale kringloop versterken.

Kringloopgedachte ook in Europees beleid

De minister geeft aan dat de discussie over het beleid in Brussel nog volop gaande is en dat zij meer steun verwerft voor haar inzet om de kringloopgedachte ook in het Europees beleid vorm te geven en om de landbouwsteun sterk in te zetten voor klimaat, leefomgeving en biodiversiteit.