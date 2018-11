Schouten: nu starten met invulling nieuw GLB

Minister Schouten wil direct beginnen met de nationale invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De uitvoering van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt ‘best nog wel een puzzel’, zegt landbouwminister Carola Schouten. Bij een lager landbouwbudget, onder meer als gevolg van de brexit, is het lastig ‘het optimale te realiseren voor onze boeren’, zei de minister in overleg met de Tweede Kamer.

De minister wil niet wachten tot alles duidelijk is over de budgetten, voordat ze gaat overleggen over de nationale invulling van het nieuwe beleid. “We moeten nu beginnen. Het is beter dat we ons voorbereiden, dan dat we later concluderen dat we de boot hebben gemist.”

Donderdag voert het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste overleg met de provincies over de mogelijkheden van het nieuwe beleid, dat vanaf 2021 ingaat.

Het is beter dat we ons voorbereiden, dan dat we later concluderen dat we de boot hebben gemist

In het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid krijgen lidstaten meer ruimte eigen invulling te geven aan de doelstellingen van de Europese Commissie. Het is nog niet duidelijk hoe de Europese Commissie de lidstaten gaat controleren op het nakomen van de doelstellingen. Het is wel vastgelegd dat lidstaten gekort kunnen worden op de Europese steun als ze over meerdere jaren hun doelstellingen niet behalen. De minister zegt zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de nationale strategische plannen. Daarvoor zal onder andere een consultatie plaatshebben.

PVV: Nederlandse boer het meest gekort

Schouten verzette zich tijdens het debat tegen de argumentatie van PVV‘er Barry Madlener dat de Nederlandse boer – na de boeren in Malta – naar verhouding het meest inlevert op inkomenssteun. Schouten: “Nederland en Malta hebben van alle lidstaten nu de hoogste hectaresteun. Wie hoog in de steun zit, word het meest geraakt.”

Volgens Schouten heeft Madlener een dubbele boodschap: aan de ene kant wil hij dat Nederland uit de EU gaat, aan de andere kant vindt hij dat Nederland zoveel mogelijk uit de EU moet halen. “Als er één beroepsgroep is die ongelooflijk veel belang heeft bij een goed functionerende interne markt, dan zijn het onze boeren en tuinders”, aldus Schouten.

Boer krijgt terecht steun

Boeren krijgen volgens haar terecht steun, ‘want ze zijn onze voedselproducenten. Dat we steun geven aan de boeren komt niet uit het niets’.

Madlener: “Maar nu gaan er dingen veranderen en ik constateer dat Nederland daarbij slecht af is. We moeten meer betalen en tegelijk meer inleveren.” Hij erkent dat Nederlandse boeren belang hebben bij goede handel, ‘maar je hebt geen politieke unie nodig om handel te drijven’.