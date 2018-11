SP, GroenLinks en PvdA dienen wet in om veestapel regionaal te begrenzen

SP, GroenLinks en PvdA hebben het Wetsvoorstel veedichte gebieden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel moet gemeenten en provincies mogelijkheden bieden om grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij in gebieden waar het leefklimaat onder druk staat.

Het wetsvoorstel biedt 3 mogelijkheden om de veehouderij te reguleren:

het aantal bedrijven het aantal dieren per bedrijf het totaal aantal dieren in een gebied

De Kamerleden Frank Futselaar (SP), Laura Bromet (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA) dienen hiermee een wetsvoorstel in dat eerder is opgesteld onder leiding van toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA). Het wetsvoorstel is toen niet aan de Kamer voorgelegd, omdat coalitiegenoot VVD hier niet voor was.

Het wetsvoorstel is identiek aan een eerder voorstel?

Frank Futselaar (SP): “Ja, we hebben er bewust voor gekozen om het niet te veranderen. Dit wetsvoorstel is al door de Raad van State beoordeeld, wat het tempo van behandeling kan verhogen. Daarnaast is het opgesteld door het ministerie, waardoor we weten dat het juridisch ook kan. Politiek gezien is het op deze manier ook uitdagend. Dit wetsvoorstel is opgemaakt onder leiding van VVD-minister Henk Kamp, zij stonden dus op deze manier ook achter het voorstel.”

Is er wel behoefte aan deze wet? Veel provincies vonden het overbodig.

“In Brabant willen ze deze wet nog steeds heel graag hebben. De hele coalitie daar, van D66, VVD en SP staan achter dit wetsvoorstel. Deze wet is specifiek gericht op veedichte gebieden, zoals in Oost-Brabant.”

Lees verder onder de foto

Carola Schouten en Frank Futselaar in de Tweede Kamer. - Foto: Roel Dijkstra

Het is een interim-wet. Waarom is dat?

“Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel wordt opgenomen in de Omgevingswet, maar dat neemt te veel tijd in beslag. Er zijn wel acute situaties waar moet worden ingegrepen vanwege gezondheidseffecten vanuit de veehouderij. Dat kan niet wachten tot de Omgevingswet is gevormd, vandaar een interim-wet. Maar er staat geen einddatum in.”

In het onderzoek naar de effecten van de veehouderij op de volksgezondheid (VGO) zijn wetenschappelijk weinig directe verbanden gevonden. Is er wel voldoende onderbouwing voor ingrijpen in de veestapel?

“Het wetsvoorstel kijkt niet alleen naar volksgezondheid, maar naar de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij wordt ook bijvoorbeeld geurproblematiek meegenomen. Het laatste VGO- onderzoek kon voor pluimvee niet voor alle jaren negatieve gezondheidseffecten aantonen. Dat betekent niet dat er geen negatieve effecten zijn, maar het is wel minder goed te onderbouwen.”

Is dit een vrijbrief voor provincies om de veestapel te verkleinen?

“Nee. Het is een juridisch werktuig dat het mogelijk maakt. Het vergroot de gereedschapskist van de provincies, meer is het niet. Provincies moeten bij maatregelen wel een onderbouwing leveren.”

Het kabinet grijpt al in met de sanering van de varkenshouderij in overlastgebieden. Is deze wet dan nog wel nodig?

“Het zou uitstekend kunnen functioneren als aanvulling op de sanering. Er is natuurlijk veel meer vee dan alleen varkenshouderij. Ik wil niet dat gesaneerde varkensstallen worden vervangen door pluimveestallen.”

Eerder was er geen meerderheid voor dit voorstel. Verwacht u dat nu wel?

“Je ziet dat de discussie in het landbouwdossier verschuift. Als iemand zegt dat er wel aanvullende maatregelen nodig zijn, dan liggen ze met dit wetsvoorstel klaar. In de zijlijn van de debatten wordt vaak over de omvang van de veestapel gesproken. Dit wetsvoorstel nodigt bij uitstek uit om in de politiek echt over de omvang van de veehouderij te spreken, ook in provincies waarbij het bestuur de indruk wekt de discussie niet te willen voeren.”