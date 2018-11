Rabobank: 2019 moeilijk en zorgwekkend voor boeren

2019 wordt een moeilijk en zorgwekkend jaar voor akkerbouwers en veehouders. Dat concludeert Rabobank in zijn jaarlijkse verwachtingsrapporten.

Volgens de analisten van de bank bemoeilijken handelsoorlogen, extreme weersomstandigheden en dierziekten de agrarische productie wereldwijd. In Europa zijn vooral dierziekten een bedreiging voor de agrarische markten.

Afrikaanse varkenspest en vogelgriep

Rabobank verwacht dat blijvende dreiging van Afrikaanse varkenspest (AVP) de vraag naar varkensvlees bij consumenten zal inperken. Hetzelfde beeld verwachten de onderzoekers bij pluimveevlees vanwege vogelgriep.

De verwachting van Rabobank-onderzoeker Justin Sherrard is dat de voorkeur van consumenten in bepaalde markten zal verschuiven naar rundvlees en vis.

De grote productie van varkensvlees in de EU wordt een probleem als AVP op productieniveau wordt aangetroffen en dus de exportmogelijkheden kleiner worden. De uitbraak in China zorgt wel voor meer vraag naar varkensvlees, die deze grote speler zal gaan halen in Brazilië en Europa.

De productie van dierlijke eiwitten zal mondiaal wel blijven groeien, is de verwachting, al vlakt de groei wel af.

Meer handelsbarrières verwacht

Het opkomende protectionisme maakt het voor verschillende landen echter moeilijk om de productie ook daadwerkelijk af te zetten. Rabobank verwacht dat landen steeds vaker barrières zullen opwerpen. Dit kan enerzijds zijn vanwege de bioveiligheid, maar ook vanwege de hoge eisen die landen zullen stellen aan de productie van dierlijke eiwitten.

Akkerbouw voelt handelsoorlog China en VS

Akkerbouwmatige productie zal vooral de gevolgen van de handelsoorlog tussen China en de VS voelen. Rabobank verwacht dat China de import zal beperken tot 90 miljoen ton vanwege de importbeperkingen.

De verwachting is dat Brazilië, als een na grootste producent van soja, spekkoper zal zijn in deze vete, omdat China daar zijn broodnodige soja gaat halen. Boeren over de hele wereld zullen vanwege deze duurdere grondstoffen te maken krijgen met hogere prijzen voor veevoer.

Dreiging van extreem weer

De opbrengsten van palmolie, suiker, en koffie zullen een klap krijgen als de El Niño-voorspelling van deze winter ook echt uitkomt. Weerexperts achten de kans dat deze extreme weersomstandigheden het noordelijk halfrond zullen teisteren, op 80%. De graanproducenten zullen hier als enige van kunnen profiteren.

Droogte op het zuidelijk halfrond zet ook daar de opbrengsten onder druk. De onzekerheid op de grondstoffenmarkt zal dus groot zijn, verwacht Rabobank.