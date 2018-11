PVV‘er Dion Graus wacht op andere regering

Minister Carola Schouten ontraadt moties Dion Graus en daar is de PVV‘er niet blij mee.

Het was al vrijdagmorgen toen minister Schouten bij de begrotingsbehandeling haar oordeel gaf over de 45 ingediende moties. Waar het gebruikelijk is dat ministers de inhoud van de motie kort samenvatten en daar een beargumenteerd oordeel over geven, besloot Schouten omwille van de tijd de snelheid er in te houden.

Ze noemde het nummer van de moties en zei daarbij of ze de motie zou ontraden of het oordeel aan de Kamer zou laten. Als het oordeel aan de Kamer is, heeft de minister geen bezwaar tegen de motie.

‘Overbodige moties’

Bij wijze van winstwaarschuwing zei de minister erbij, dat wat ze al toegezegd had niet nog eens in een motie hoefde te worden vastgelegd. Overbodige moties, in de woorden van de minister. “En bij overbodige moties laat ik het oordeel niet aan de Kamer, dus die ontraad ik. Dat zeg ik maar vast als een winstwaarschuwing.”

Toen kwamen de moties van Dion Graus. Schouten: “Motie op stuk nummer 18 ontraad ik. Motie op stuk nummer 19 is eveneens overbodig.” PVV’er Graus riep: “Hé, dat zijn mijn moties!” De andere Kamerleden lachten.

Dan ga ik ook niet meer deelnemen aan debatten

Graus pakt zijn spullen

De minister legde uit dat ze toezeggingen had gedaan aan Graus en dat de motie dus overbodig was. Voor Graus was de maat vol. Graus: “Voorzitter, ik ga mijn spullen pakken en ga weg. Ik vind namelijk dat ik de laatste maanden echt geen deuk in een pakje boter meer geslagen krijg.”

De PVV’er betoogde dat hij zich zo inspant en zijn kennis uit de praktijk haalt. “En als alles iedere keer zomaar wordt weggeveegd, dan heeft het geen zin meer. Dan ga ik ook niet meer deelnemen aan debatten. Dan wacht ik wel op een volgende regering.” Hij pakte zijn papieren op en verliet de vergaderzaal.

De minister: “De motie op stuk nummer 21 ontraad ik ook.”

Zie hieronder het fragment (vanaf 04:36:10) tussen Dion Graus en Carola Schouten.