Onderzoekers: landbouw moet aanpassen aan klimaat

Klimaatslimme landbouw moet de nieuwe landbouw worden. De landbouw moet worden aangepast aan het veranderende klimaat én moet de negatieve impact op het klimaat veranderen.

Dat staat in een nieuw rapport opgesteld door 130 onderzoeksinstituten van over de hele wereld.

Volgens de onderzoekers is de landbouw een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering, maar lijdt het tegelijkertijd onder extremere weersomstandigheden. Klimaatslimme landbouw moet dus 2 kanten opwerken, aldus een van de onderzoekers tijdens een online persconferentie.

Precisielandbouw en anders veredelen en fokken

Precisielandbouw, agroforestry, nieuwe (gen)technieken voor plantenveredeling en het anders fokken van dieren kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige landbouw, die ook het klimaat minder schaadt.

De onderzoekers pleiten daarnaast voor meer onderzoek naar nieuwe landbouwmethoden en -technieken en nieuwe bronnen voor veevoer en menselijk voedsel, zoals insecten en algen.

Verandering consumptie even belangrijk

Tegelijkertijd is een verandering aan de consumptiekant van voedsel even belangrijk als de productiekant, zo is in het rapport te lezen. Consumenten moeten gestimuleerd worden om gezondere en duurzamere keuzes te maken. Op die manier moeten ook obesitas en ondervoeding worden teruggedrongen.

Zorgen over huidige voedselsysteem

De hoofdboodschap van het rapport is dat het gehele huidige voedselsysteem faalt. Met het rapport uiten de onderzoekers hun zorgen over het huidige voedselsysteem en pleiten ze voor een wetenschappelijke benadering van de problemen die er zijn. Voor een oplossing moet er dan ook naar het hele systeem worden gekeken en niet alleen naar landbouw, zo benadrukken de onderzoekers.

Het rapport komt naar buiten voorafgaand aan een klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties. Politieke leiders moeten volgens de onderzoekers het voortouw nemen in een verandering van het voedselsysteem.