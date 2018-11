OM: aanscherping aanpak mestfraude onvoldoende

Schouten heeft OM niet nodig om mestbeleid te maken Het Openbaar Ministerie mag een opvatting hebben over het mestbeleid, maar landobuwminister Carola Schouten “heeft het OM niet nodig de handhaving te intensiveren of strakker vorm te geven.” De minister werd dinsdag 13 november in de Kamer tijdens het vragenuur ter verantwoording geroepen, nadat officier van justitie Rob de Rijck had gezegd dat inkrimping van de veestapel nodig is om de fraudedruk weg te nemen. De vragen werden gesteld door Laura Bromet (GroenLinks). Zij betoogde dat het nu beter is met de sector in gesprek te gaan over een sanering, in plaats van “tegen beter weten in vast te houden aan het idee dat de huidige omvang van de veestapel houdbaar is.” Schouten antwoordde dat ze wel degelijk werkt aan sanering van de varkensstapel, ook in gebieden waar de fraudedruk groot is. Politieke lading uitspraak OM CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts noemde de uitspraken van De Rijck 'bizar'. Zijn VVD-collega Helma Lodders meende dat de uitspraken 'geen pas geven'. Lodders meent dat het OM niet op deze manier beleidsmatig moet proberen te sturen. SGP‘er Roelof Bisschop vroeg de minister of de minister zich zou laten sturen door de 'uitspraken van het OM met een puur politieke lading'. Dat was voor de minister aanleiding voor haar uitspraak dat ze het OM niet nodig heeft om beleid te maken. Bovendien vindt ze het wat vroeg om anderhalve maand na het uitbrengen van de handhavingstrategie al te zeggen dat het beleid niet slaagt. Auteur: Jan Braakman