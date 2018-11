Nieuwe regels brandpreventie stallen komen in december

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, komt eind dit jaar met de verdere maatregelen om stalbranden te voorkomen.

Dat zegt ze tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Schouten wil eerst het onderzoek afwachten naar de effectiviteit en de kosten van een aantal preventieve maatregelen.

Knaagdieren

Afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de oorzaak van stalbranden, zoals kortsluiting als gevolg van knaagdieren. Dit onderzoek moet helpen bij het vinden van effectieve maatregelen om branden te voorkomen. In het Actieplan Stalbranden dat de veehouderij onder andere met de Dierenbescherming heeft opgesteld, staan maatregelen zoals een periodieke keuring van het elektra in stallen en het bestrijden van knaagdieren.

Haast maken bij aanpak stalbranden

Schouten zei tijdens het debat dat ze stalbranden afschuwelijk vindt en dat iedereen het er over eens is dat er iets moet gebeuren om de kans op stalbranden te verkleinen en het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand te verminderen.

Diverse partijen in de Tweede Kamer maanden Schouten tot haast bij de aanpak van stalbranden.