Nieuwe SDE-regeling richt op CO2-reductie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ wordt met ingang van 2020 verbreed.

De SDE+-regeling richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op CO 2 -reductie. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regeling, SDE++, moet hiermee bijdragen aan de CO 2 -reductie van 49% in 2030. In het nieuwe stelsel concurreren de technieken om duurzame energie op te wekken niet meer op het vlak van opgewekte energie, maar op basis van ‘vermeden CO 2 ’.

Wiebes gaat de regeling samen met marktpartijen verder uitwerken. Daarbij wordt gekeken naar welke technieken in aanmerking komen, welke subsidiebedragen per techniek gelden en of productie- of budgetplafonds wenselijk zijn.