Motie voor snelle krimp veestapel vanwege klimaat

PvdD, GroenLinks en PvdA vragen de regering om in het kader van de klimaatmaatregelen extra maatregelen te nemen om de veestapel op een diervriendelijke manier te krimpen.

De partijen dienden een motie in tijdens het debat over het klimaatakkoord.

Jesse Klaver (GroenLinks) vindt dat er aan de landbouwtafel van het klimaatakkoord meer moet worden gedaan om het aantal dieren in de veehouderij nog deze kabinetsperiode verder terug te dringen. “Je kan jezelf niet het groenste kabinet ooit noemen, als je alle belangrijke besluiten vooruitschuift”, zegt Klaver.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ontraadde de motie. “In het regeerakkoord worden geen volumemaatregelen toegelaten”, zegt hij.

Kringlooplandbouw