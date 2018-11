Minister zet stap naar internationaal houdverbod dieren

Er komt mogelijk een zwarte lijst voor Nederlandse dierenhouders die in het buitenland een beroepsverbod hebben gekregen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verkent de mogelijkheden daartoe, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Carola Schouten zegt de eerste verkenning in gang gezet te hebben in gesprekken met Duitsland en Denemarken, de ondertekenaars van de verklaring van Vught van december 2014.

Verklaring van Vught

In de verklaring van Vught roepen de 3 landen de Europese Unie op de regelgeving op gebied van dierenwelzijn te verbeteren. Zweden, Oostenrijk en België hebben al direct na de ondertekening van de verklaring steun gegeven aan het Nederlands-Deens-Duitse initiatief.

Motie

In de Tweede Kamer hebben SP‘er Frank Futselaar en PvdD‘er Femke-Merel van Kooten-Arissen in een motie aangedrongen op een zwarte lijst voor Nederlandse dierenhouders die in het buitenland een beroepsverbod hebben. Ondertussen wordt ook in Nederland gewerkt aan een verruiming van de juridische mogelijkheden om dierenhouders een houdverbod op te leggen.

Hokverrijking in varkenshouderij

De minister zegt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vooralsnog waarschuwingen geeft als in de varkenshouderij niet wordt voldaan aan de regels voor hokverrijking. Varkenshouders krijgen de mogelijkheid de stallen aan te passen aan de veranderingen. Na verloop van tijd zal de NVWA volgend jaar echter gebruik maken van sancties, als varkenshouders niet aan de regels voldoen. De brochure hokverrijkingsmaterialen zou volgens de minister begin november worden gepubliceerd.