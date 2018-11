Melkvee nog steeds boven stikstofplafond

De uitstoot van stikstof en fosfaat in dierlijke mest voor heel 2018 zijn hoger dan volgens de kwartaalrapportage van het CBS. Dat schrijft minister Carola Schouten van het ministerie van LNV.

In een Kamerbrief verwijst minister Schouten van LNV behalve naar de kwartaalcijfers per 1 oktober ook naar de prognose voor geheel 2018. De mestproductie komt dan iets hoger uit: 166 miljoen kilo fosfaat en 502 miljoen kilo stikstof. Dat is ook onder de plafonds, maar de minister benadrukt dat het gaat om een prognose. Definitieve gegevens over bijvoorbeeld gehaltes in voer zijn nog niet beschikbaar en de droogte dit jaar zorgt voor extra onzekerheid.

Lees verder onder de tabel.

Berekening cijfers over heel 2018

De cijfers over geheel 2018 zijn berekend op de manier die jaarlijks wordt gebruikt om de mestproductie te rapporteren aan de Europese Commissie. Het belangrijkste verschil met de derde kwartaalrapportage zijn de vee-aantallen: voor heel 2018 zijn die gebaseerd op de voorlopige aantallen volgens de landbouwtelling.

Lees verder onder de tabel.

Melkvee onder plafond

De melkveestapel produceerde net geen 79 miljoen kilo fosfaat op basis van de vee-aantallen op 1 oktober 2018. Dat is ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. Op basis van cijfers voor het hele jaar 2018 komt het CBS uit op 82,4 miljoen kilo fosfaat en ruim 292 miljoen kilo stikstof. Stikstof komt daarmee voor melkvee nog wel boven het sectorplafond uit. Dat komt onder meer omdat de hoeveelheid stikstof in krachtvoer veel minder is gedaald dan het gehalte fosfor. Schouten roept de sector op om alert te zijn op de stikstofproductie.

Lees verder onder de grafieken.

Pluimvee anders vastgesteld

Varkens produceren zowel voor stikstof als fosfaat onder het sectorplafond. Pluimvee kwam eerder dit jaar nog boven het sectorplafond fosfaat (27,4 miljoen kilo) uit, maar komt over het hele jaar bezien daar nu onder. Dat komt vooral door het duidelijk lagere aantal vleeskuikens. In de kwartaalrapportage is voor pluimveeaantallen nu gerekend met gegevens uit de I&R en niet volgens de landbouwtelling.

Verder is de stikstof- en fosfaatproductie van eenden niet meer toegerekend aan pluimvee omdat eenden niet vallen onder het systeem van pluimveerechten schrijft Schouten. In de brief heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van het sectorplafond: dat blijft 27,4 miljoen kilo fosfaat en 60,3 miljoen kilo stikstof.

Meststoffenwet

In 2020 worden het totale plafond voor stikstof en fosfaat en de sectorplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee opgenomen in de meststoffenwet. De plafonds zijn bepaald op basis van de berekende mestproductie in het jaar 2002.