Landbouwregels kunnen brexit aan

De bestaande regelgeving voor de land- en tuinbouw behoeft geen verandering als gevolg van de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie.

Dat schrijft minister Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De bestaande wetten bieden voldoende ruimte om snel en adequaat te kunnen optreden als dat nodig is.

Blok gebruikt ter illustratie in zijn brief over te wijzigen regels en wetten die gelden op het beleidsterrein van minister Carola Schouten. Daar is een analyse gemaakt van de gevolgen van een Brexit voor de bestaande regelgeving.

Veterinaire regelgeving

Veel van de regels voor de land- en tuinbouw zijn sterk georiënteerd op de Europese Unie, waarbij Nederland niet zelf bevoegd of in staat is om eigen regels te stellen. Daar gaat het bijvoorbeeld om de douane en de zeevisserij.

Veel bestaande regels kennen een onderscheid in behandeling van EU-lidstaten en derde landen. In die regels hoeft niets te veranderen, al verandert de positie van het Verenigd Koninkrijk wel. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om veterinaire en fytosanitaire regelgeving.

Daarnaast laat veel LNV-wetgeving toe dat op een lager niveau regels aangepast worden binnen de wettelijke kaders.

Extra afspraken met Britten

Waar het gaat om toelating en registratie van gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen en plantenrassen worden tussen de Europese Unie en het VK extra afspraken gemaakt, waardoor bestaande goedgekeurde middelen en rassen in de EU goedgekeurd en toegelaten blijven.