LTO houdt geloof in stikstofaanpak

Het wachten is op de Raad van State. Dat zegt LTO-Nederland in een eerste reactie op het arrest van het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof.

LTO zegt nog steeds te hechten aan het belang van het PAS, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor andere economische sectoren. LTO houdt geloof in de stikstofaanpak.

De Raad van State zal naar verwachting begin volgend jaar de uitspraken van het Europese Hof verwerken in haar oordeel over een aantal rechtszaken over natuurvergunningen.

LTO stelt dat het PAS de afgelopen jaren heeft geholpen de sector te verduurzamen. De belangenorganisatie denkt dat de uitspraak van het Europese Hof niet meteen het beweiden en bemesten vergunningplichtig maakt. Als provincies of rijk met een goede onderbouwing komen, zou de huidige uitzondering die provincies daarvoor in hun verordeningen hebben opgenomen, overeind kunnen blijven.

Desalniettemin vrezen deskundigen dat het PAS het zwaar te verduren krijgt, als het systeem al overeind blijft. Advocaat Franca Damen van Kneppelhout Korthals Advocaten zegt in een reactie: “Dit heb ik vanaf het begin gevreesd. Ik houd er niet van ongelijk te krijgen, maar op dit punt had ik graag ongelijk gehad.” Damen heeft zich vanaf het begin met het PAS beziggehouden. Zij zegt dat de overheid er een zware kluif aan zal hebben het PAS overeind te houden. Ze is benieuwd welke argumenten rijk en provincies aan de Raad van State hebben voorgelegd.

Meningen en verwachtingen rond PAS lopen flink uiteen

Medebedenker van het systeem is CDA‘er Ger Koopmans die in 2009 samen met Diederik Samsom een motie indiende in de Tweede Kamer om het PAS-systeem te ontwikkelen. Koopmans zegt dat de vlag uit kan nu het PAS-systeem ook bij de Europese rechter stand heeft gehouden. “Esther Ouwehand heeft 10 jaar gezegd dat het systeem geen stand houdt. Zij krijgt geen gelijk. Al blijft de vraag hoe je het systeem nu inricht, en of het werkbaar blijft. Ik ga ervan uit dat de Raad van State daar verstandig mee omgaat.”

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, die de zaak mede aanhangig heeft gemaakt, concludeert dat ‘duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend nooit hadden mogen worden afgegeven’. “De ministers van LNV en I&M moeten als de wiedeweerga terug naar de tekentafel. Rigoureuze maatregelen zijn nu nodig van de regering, waaronder krimp van de Nederlandse veestapel”, aldus Valentijn Wösten, raadsman van de organisatie.

Milieudefensie noemt de uitspraak ‘goed nieuws voor de natuur en onze gezondheid’. “Het betekent dat Nederland moet stoppen met het uitstoten van veel te veel stikstof.” Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks spreekt van een tik op de vingers voor de overheid.