Kamer vraagt snel concretisering landbouwvisie

De regering moet zo snel mogelijk met een uitvoeringsagenda komen voor het bodembeheer, plantgezondheid en voor de aanwending van meststoffen. Daarvoor moeten proefprojecten komen, naast een vereenvoudiging van de mestwetgeving.

De Kamer heeft een motie aangenomen van die strekking, die was ingediend door de 4 coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In de motie staat ook dat de regering onderzoek moet doen naar financiële ondersteuning van innovatief en slim bodembeheer met betrekking tot aanpassing aan de klimaatverandering, de aanwending van mest en de be- en verwerking van mest.

Duurzaam bodembeheer financieel aantrekkelijker maken voor boer

Minister Carola Schouten werkt al aan een uitvoeringsprogramma bodem. Zij is met verschillende partijen in gesprek om duurzaam bodembeheer financieel aantrekkelijk te maken. Daarnaast werkt ze aan proefprojecten op het gebied van mest en vereenvoudiging van mestwetgeving.

De minister waarschuwt de Kamer niet al te veel verwachtingen te hebben van haar mogelijkheden om innovatief en slim bodembeheer te ondersteunen. Zij zal met een uitwerking komen van de doelen in de kringlooplandbouw. Een motie in de Tweede Kamer moedigt haar daartoe aan.

Volgend voorjaar duidelijkheid over maatregelen minister

De Kamer vraagt om uiterlijk volgend voorjaar duidelijkheid te hebben over de maatregelen, die de minister wil nemen. PvdA en GroenLinks hebben de minister gevraagd de hele keten van agrarische en maatschappelijke partijen, voedingsindustrie, supermarkten en financieel-economische partijen bij de plannenmakerij te betrekken.

Norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau

De minister wordt ook opgeroepen een norm voor kringloopefficiëntie vast te stellen op bedrijfsniveau. D66‘er Tjeerd de Groot had daar met steun van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) naar gevraagd. In de motie staat dat er geen eenduidige norm is voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau.

Een motie van de Partij voor de Dieren die de regering opdraagt duidelijk te maken wanneer en hoe door eerdere kabinetten gestelde doelen over onder meer het aandeel biologisch van het landbouwareaal (10%) worden gerealiseerd, is aangehouden. De Partij voor de Dieren kreeg geen meerderheid voor het plan om grond die nu nog voor veevoer wordt ingezet, moet worden getransformeerd in de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie.