Inval bedrijf om illegale gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen donderdag een niet nader omschreven bedrijf in het zuiden van het land doorzocht in een onderzoek naar de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen.

De NVWA verdenkt het bedrijf er van ‘verdacht’ gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van buxusmotten te verkopen. De betreffende middelen zijn in Nederland niet toegelaten. Bij de doorzoeking van het bedrijf zijn zowel de (digitale) administratie als gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Lees verder onder tweet. Fraude Expertise Knooppunt De NVWA benadrukt dat in Nederland alleen goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen verkocht en gebruikt mogen worden. Het onderzoek is gedaan binnen het Fraude Expertise Knooppunt (FEK) van de NVWA. Hierin pakken de verantwoordelijke toezichtdivisie van de NVWA en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) zaken gezamenlijk op. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.