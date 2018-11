Hoogste bod € 3.829 in veiling pachtgronden

€ 3.829 per hectare per jaar is het hoogste bod in een openbare inschrijving van pachtgronden door het Rijksvastgoedbedrijf in de IJsselmeerpolders.

Dit bod steekt ver boven de andere biedingen uit. Het tweede hoogste bod, voor een ander kavel, is zo’n € 1.000 lager: € 2.855 per hectare.

Openbare inschrijving voor 26 kavels

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) opende in augustus de openbare inschrijving voor 26 kavels in geliberaliseerde pacht in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en de Wieringermeer. Geliberaliseerde pacht houdt in dat de verpachter en pachter niet gebonden zijn aan het Pachtprijzenbesluit en zelf de hoogte van de pachtprijs bepalen. Hiermee streeft het RVB naar meer marktwerking en transparantie.

Hoogste bod € 3.829 per hectare

Het hoogste bod, € 3.829 per hectare, kwam op een perceel van ruim 23 hectare aan de Zuidermiddenweg in Tollebeek. Het bod van € 2.855 kwam op een kavel aan de Alikruikweg in Biddinghuizen bestaande uit twee percelen van in totaal 43 hectare groot. Het laagste bod van € 1.300 per hectare kwam op een kavel van bijna 10 hectare aan de Oosterkwelweg in Wieringerwerf en bestaat uit een deel van één perceel.

De uitgifteduur van de kavels varieert van 2 tot 6 jaar. 2 van de aangeboden kavels worden opnieuw aangeboden in een tweede procedure omdat geldige biedingen ontbraken. Een derde kavel, waar geen biedingen op zijn ontvangen, is teruggetrokken.

Voorgaande jaren

Vorig jaar bood het RVB tijdens een openbare inschrijving 39 kavels aan in de IJsselmeerpolders. Het hoogste bod was toen € 3.550 per hectare. 2 jaar daarvoor werd 395 hectare grond uitgegeven. Toen was het hoogste bod € 2.809 per hectare.

Kritiek op openbare inschrijvingen

Ook volgend jaar gaat het RVB gronden in de IJsselmeerpolders verpachten via een openbare inschrijving. Eerder hebben boeren en pachtersorganisatie BLHB kritiek geuit op dergelijke openbare inschrijvingen. De pachtveilingen met openbare inschrijving hebben grote impact op pachtprijzen, het areaal van boeren en grondkwaliteit.