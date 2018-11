Henk Bleker: zonnepark is het zevende gewas

Boeren kunnen zonneparken zien als een nieuwe financieringsvorm voor het landbouwbedrijf.

Dit zegt Henk Bleker, voormalig staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, thans lid Raad van Advies bij Powerfield. Dit bedrijf ontwikkelt zonneparken. Bleker sprak donderdag 1 november op het congres Grondgebonden ondernemen, georganiseerd door Boerderij in samenwerking met vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM.

Bleker roept agrarische ondernemers op om te kijken of een zonnepark past in het bedrijfs- en bouwplan. “Een zonnepark is het zevende gewas. Zie het als een nieuwe financieringsvorm voor je bedrijf. Met geld dat vrijkomt kan er geïnvesteerd worden in betere gronden of bijvoorbeeld in machines of gebouwen”, aldus Bleker.

Huurprijzen

Boeren hebben de keuze, als ze worden benaderd door een ontwikkelaar van zonneparken, om de grond te verkopen of te verhuren. In de markt worden verschillende huurprijzen per hectare genoemd. “Ik hoor ook bedragen van € 8.000 tot € 9.000 per hectare, maar huurprijzen van € 4.000 tot € 5.000 zijn realistischer.” De hoogte is volgens de oud-staatssecretaris sterk afhankelijk van de locatie en omvang.

Henk Bleker tijdens het congres Grondgebonden ondernemen in Apeldoorn. Organisatie was in handen van Boerderij, in samenwerking met vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM. - Foto: Martijn ter Horst

Grond verkopen

Boeren kunnen ook de grond verkopen aan een ontwikkelaar. Bleker: “Voor de stopper kan dit interessant zijn. Als ik boer was en ik zou stoppen, dan zou ik altijd kijken of er mogelijkheden zijn voor een zonnepark. De buurman die de grond ook wel wilde hebben heeft er een concurrent bij gekregen. De investeerder betaalt per hectare meestal meer dan de buurman.”

De angst is dat er dode grond onder vandaan komt

De angst dat boeren na einde van overeenkomst blijven zitten met de zonnepanelen is onterecht vindt Bleker. Dit omdat in de huurovereenkomst meegenomen wordt dat na einde overeenkomst de grond in oorspronkelijke staat teruggegeven moet worden. Hoe zit het dan met de bodemkwaliteit? Bleker: “Daar heb ik het antwoord nog niet op. Het ligt eraan hoe dicht de panelen op elkaar staan, hoeveel licht op de grond komt, hoeveel vocht komt eronder? Daar is nauwelijks onderzoek naar gedaan. De angst is dat er dode grond onder vandaan komt.”

Zonnepanelen op 40.000 hectare landbouwgrond

Bleker is van mening dat ook de agrarische sector een bijdrage moet leveren om de energievoorziening in Nederland te vergroenen conform de afspraken in het Klimaatakkoord. Hij rekent de aanwezige makelaars voor dat het gaat om grofweg zo’n 40.000 hectare landbouwgrond waarop zonnepanelen moeten komen in de komende 20 tot 30 jaar. Daarvoor moet wel eerst maximaal ingezet worden op windmolens op zee en land, vertelt de oud-staatssecretaris.

Verder moeten er meer panelen komen op geschikte daken van huizen en bedrijven en moeten organisaties zoals Rijkswaterstaat, provincies en natuurorganisaties ook panelen plaatsen op geschikte gronden die ze bezitten. Bleker: “We hebben het dus maar over 2% tot 3% van het totale landbouwareaal. Maar als iedereen iets doet, halen we de klimaatdoelen.”

Ecologische Hoofdstructuur

Bleker heeft zich tijdens zijn periode als staatssecretaris ingezet voor behoud van landbouwgrond voor de landbouw, zoals tijdens de discussie over de Ecologische Hoofdstructuur. “Dat klopt. Maar we hebben het nu over een klein areaal. Als iedereen een deel doet, mag landbouw ook een deel doen. Het is een bescheiden areaal. Iedereen moet meedoen. ”

Powerfield heeft momenteel 400 hectare zonneparken in de portefeuille die ook vergund zijn. De omvang van de parken verschillen van 5 hectare tot een park van zo’n 100 hectare. Powerfield huurt en koopt de grond. “Als het kan, dan zou ik kiezen voor verhuren, want dan blijf je eigenaar”, aldus Bleker.