Geitenhouderijen in Limburg op slot

Geitenhouderijen in Limburg mogen voorlopig niet uitbreiden of nieuwe bedrijven vestigen.

Dat hebben Provinciale Staten van de provincie vrijdag 9 november besloten. Daarmee volgt Limburg de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel op, waar al een bouwstop geldt.

Relatie tussen longontsteking en geitenhouderij

De Partij voor de Dieren had een motie ingediend die moest zorgen voor een bouw- en uitbreidingsstop zolang het onderzoek naar de relatie tussen longontsteking en geitenhouderijen loopt. Op PVV en CDA na, stemden alle partijen in de Provinciale Staten in met de motie.

LLTB is teleurgesteld over het besluit. Voorzitter Léon Faassen vindt het een slecht en ondoordacht besluit. Volgens hem heeft het te maken met de verkiezingen die eraan komen.

Meer onderzoek naar gezondheid omwonenden geitenbedrijven

Eind vorige maand bleek uit het zogenoemde VGO3-onderzoek van volksgezondheidsinstituut RIVM dat mensen die wonen in de buurt van een geitenbedrijf een verhoogd risico hebben op longontsteking. Tot 2021 zullen de verschillende deelonderzoeken binnen dit onderzoek afgerond worden.