Geen extra stappen naast verscherpte aanpak mestfraude

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie wil geen aanvullende maatregelen om de pakkans bij mestfraude te vergroten.

Grapperhaus vindt extra maatregelen die minister Carola Schouten van landbouw heeft genomen om fraude met mest te voorkomen voldoende. “Het Openbaar Ministerie is al zeer actief op dit dossier. Het gaat dan zowel om kleine zaken, maar ook grote complexe onderzoeken, zoals onlangs in Limburg. De selectie van zaken laat zich hierbij niet leiden door vooraf vastgelegde kwantitatieve opsporingsdoelstellingen”, antwoordt Grapperhaus op vragen van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bedreiging en oplichting

Buitenweg zegt dat er bij mestfraude sprake is van ondermijning, van verwevenheid van onderwereld en bovenwereld, van oplichting en zelfs van ernstige bedreiging van ambtenaren. Ze is verbaasd dat Grapperhaus zich hier nauwelijks over uitspreekt.

Pakkans mestfraude

Buitenweg vindt de pakkans bij mestfraude absurd laag. “Er zijn 1.200 controles op 900.000 mesttransporten, waar € 500 miljoen mee gemoeid is. Ze vraagt de minister hoe hij de pakkans wil verhogen. GroenLinks wil dat de minister concrete opsporingsdoelen vastlegt en specifieke maatregelen treft tegen veelplegers, omdat het vaak dezelfde bedrijven zijn die ‘de regels aan hun laars lappen’, aldus Buitenweg.