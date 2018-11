Geen extra ingreep in PAS-vergunningen

Provincies en rijk hebben besloten niet extra in te grijpen in de vergunningverlening voor de activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken.

Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan de Tweede Kamer.

Begin dit jaar hebben provincies en het rijk al besloten de vergunningverlening (formeel gaat het om toestemmingsbesluiten) aan banden te leggen. Aanleiding was toen een uitspraak van de Raad van State.

Vergunningen bij Natura 2000-gebieden

De huidige praktijk komt er op neer dat er geen toestemming wordt gegeven voor activiteiten waarvoor ontwikkelingsruimte moet worden gebruikt die is gereserveerd voor de tweede periode van het Programma Aanpak Stikstof (2018-2021). In zeker 19 Natura 2000-gebieden betekent dat daar geen vergunningen meer kunnen worden afgegeven.