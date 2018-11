GMP+ versoepelt transportregels vanwege laag water

Veevoerhandelaren en -producenten mogen tijdelijk gebruik maken van niet-gecertificeerd wegtransport.

Dit heeft veevoerorganisatie GPM+ besloten. Het besluit is een reactie op de lage waterstanden in Europese rivieren en kanalen, waardoor de veevoerbedrijven problemen krijgen met de bevoorrading. Veel locaties zijn niet of moeilijk bereikbaar per schip, waardoor ander transport nodig is.

Maatregelen per direct van kracht

Het betekent niet dat nu iedereen alles kan vervoeren. GMP+ hanteert nog steeds duidelijke regels om de veevoerveiligheid te borgen, maar enkele voorwaarden zijn wel versoepeld. De maatregelen zijn maandag per direct van kracht gegaan.