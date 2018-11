EU steunt unaniem brexit-deal met Britten

De 27 landen van de EU hebben de uittredingsovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk unaniem goedgekeurd.

Ook een politieke verklaring over de toekomstige handelsrelatie met de Britten kreeg steun van de speciale top die niet langer dan een half uur duurde. In die verklaring wordt niet gesproken over ‘frictieloze handel’ maar over een zo soepel mogelijke relatie.

Minister President van Nederland Mark Rutte en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tijdens de speciale top in Brussel over de brexit. - Foto: ANP

Premier Mark Rutte is tevreden dat er een akkoord is, ‘maar het wordt toch nooit meer zo als vroeger’.

Om een harde brexit te voorkomen, rest nu vooral nog goedkeuring door het Britse parlement waar een meerderheid tot nu toe tegen is. Premier Theresa May is daarom begonnen aan een persoonlijke missie om de parlementsleden aan haar zijde te krijgen. “Het is deze deal of geen deal”, aldus May.

Boeren en tuinders verdienen duidelijkheid

“Hopelijk krijgt Theresa May een meerderheid achter het voorstel. Hoe eerder, hoe beter, want dat betekent voorlopig zekerheid voor onze boeren en tuinders. Maar het is nog geen gelopen race”, schrijft EU-lobbyist Klaas Johan Osinga van LTO Nederland.

Ook voorzitter Mimette Batters van de National Farmers Union hamert op duidelijkheid: “Veel boeren hebben genoeg van brexit, zeker na wat een erg moeilijk jaar is geweest. Ik ben buitengewoon bezorgd over een no-dealsituatie.”

Overgangstermijn kan nog wel even duren

Als ook het Britse Lagerhuis groen licht geeft, komt er een overgangstermijn tot eind 2020 waarin de huidige situatie, ook wat de handel betreft, blijft bestaan. In die tijd moeten de EU en Londen de afspraken over goederenstromen, personenverkeer en diensten verder invullen. Uitgangspunt is daarbij dat de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lid Ierland open blijft. Lukt dat niet, dan wordt de overgangstermijn verlengd.

EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft al eerder gesteld dat het wel eind 2022 zal worden voordat de uittrede van de Britten een feit is. Stemmen de Britse parlementariërs de deal echter weg, dan volgt vrijwel onvermijdelijk op 29 maart volgend jaar een harde brexit.