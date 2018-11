Drenthe wil alle wolvenschade vergoed zien

Schapenhouder moet alle schade, door de wolf veroorzaakt, vergoed krijgen.

Gedeputeerde Staten van Drenthe wil dat in het nieuwe wolvendraaiboek, dat door het Interprovinciaal Overleg wordt opgesteld, wordt opgenomen. Ook dient er geen eigen risico te gelden en mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen hobbyhouders en beroepshouders. Hiermee nemen de Drentse Staten de aanbevelingen over die door LTO Noord, Staatsbosbeheer, herders van schaapskuddes uit Drenthe en hobby-schapenhouders tijdens 2 ‘ronde tafels’ op 23 mei en op 12 november zijn gedaan.

Vestiging roedel wolven

Ter voorbereiding op mogelijke vestiging van een roedel wolven in Nederland is besloten dat het Interprovinciaal Overleg een aangepast draaiboek maakt. Hierin wordt richting gegeven over hoe om te gaan met de aanwezigheid en vestiging van wolven. In december wordt het conceptdraaiboek vastgesteld in de commissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg. Na vaststelling in deze commissie wordt begin 2019 er definitief over besloten door het bestuur van het Interprovinciaal Overleg.