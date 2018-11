Diervoedersector: we hebben een communicatieprobleem

De diervoedersector communiceert niet voldoende wat ze doet aan verduurzaming. Consumenten informeren via voedselverpakkingen over de CO2-voetafdruk van producten kan helpen in de communicatie.

De diervoedersector heeft een communicatieprobleem en moet beter communiceren waar ze mee bezig is op het gebied van verduurzaming. Verpakkingen met bijvoorbeeld de CO 2 -voetafdruk erop en betere samenwerkingen tussen ketenpartijen kunnen bijdragen aan betere communicatie. Dat waren de belangrijkste conclusies tijdens het Nevedi-congres ‘Naar een klimaatvriendelijke voedselketen’ op donderdag 8 november in Baarn.

Niemand weet dat jullie zoveel co-producten verwaarden

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, benadrukte dat de diervoedersector een sector is die veel co-producten verwerkt: “We verwerken een enorme stroom aan producten die niet geschikt zijn voor de menselijke consumptie. Daarmee brengen we die producten via de dierlijke productie weer terug in de voedselketen”. Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel Landbouw, zag hierin een communicatieprobleem: “Niemand weet dat jullie zoveel co-producten verwaarden”, zo zei hij als reactie op de uitspraak van Flipsen. Anke Hamminga, commercieel directeur diervoeding bij Cargill, bevestigde het communicatieprobleem. Volgens haar is er binnen de diervoedersector al veel bereikt, zoals het verlagen van de voederconversie, maar is dit nauwelijks bij het grote publiek bekend.

Minder soja in veevoer

Hamminga ging verder in op de huidige marktvraag van bijvoorbeeld minder of geen soja in voer. Ze legde uit dat het weglaten van soja in vleeskuikenvoer en het vervangen ervan door onder andere erwten, aardappeleiwit en vismeel, betekent dat de duurzaamheidsindicatoren als de CO 2 -voetafdruk en landgebruik verslechteren. Ze sloot af met dat de belangrijkste uitdaging is om te bepalen wat de sector aan informatie in de hele keten meegeeft en voor wie die informatie zichtbaar moet zijn.

CO2-voetafdruk op verpakkingen

Bert Urlings, directeur Quality Assurance en Public Affairs bij Vion, ziet een oplossing in het vermelden van de CO 2 -voetafdruk op voedselverpakkingen, zo vertelde hij tijdens het congres. De CO 2 -voetafdruk van varkensvlees behoort volgens recente berekeningen tot de laagste 10% van de wereld. Volgens Urlings moeten consumenten op basis van emissiedata bewuste keuzes kunnen maken. Ook FrieslandCampina en de eiersector zijn bezig met het berekenen van CO 2 -emissies en met de mogelijkheden om dit te communiceren naar de consument. Henk Flipsen zag ook wat in het idee van CO 2 -voetafdruk op verpakkingen: “Met keurmerken kunnen we op een betrouwbare manier duidelijk maken welke informatie, zoals de milieuvoetafdruk, aan een product hangt.”

Veel data nodig