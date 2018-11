Daling vleesconsumptie stagneert

De daling in vleesconsumptie in Nederland is tot stilstand gekomen.

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat Nederlanders het afgelopen jaar ongeveer 38 kilogram vlees per persoon aten. Dat is bijna 50% meer dan het Voedingscentrum aanraadt. Deze cijfers komen overeen met het jaar daarvoor. Vleesvervanger geen invloed op vleesconsumptie Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier. De organisatie noemt deze cijfers opmerkelijk omdat de toename van vleesvervangers en vegetarische producten op de markt geen invloed lijken te hebben op de vleesconsumptie. Meer runderen geslacht Volgens cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) werden er in augustus van dit jaar met name meer runderen geslacht vergeleken met augustus 2017. Hetzelfde geldt voor schapen, lammeren en geiten. Voor diezelfde tijdsperiode geldt dat er minder varkens en vleeskuikens geslacht werden. Dezelfde trend is terug te zien in de cijfers van het geslacht gewicht. Het meeste vlees dat geconsumeerd wordt komt van varkens (47,5%), gevolgd door pluimveevlees (bijna 29%) en rundvlees (20%).