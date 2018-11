Countus neemt agrarische tak Sabanoord over

Countus accountants + adviseurs heeft per 1 november de agrarische afdeling van concurrent Sabanoord overgenomen. Dat meldt Countus in een persbericht.

Countus neemt het bedrijf, inclusief medewerkers over. Klanten van Sabanoord zullen dus hun vaste adviseur behouden. De overname is voor Robert van Straten van Sabanoord een goede manier om meer agrarische kennis in huis te halen en ondernemers beter te kunnen bedienen.

Personeel in kantoor Sabanoord

De medewerkers van Countus zullen per 5 november in het kantoor van Sabanoord gaan werken. Sabanoord is ook actief voor andere sectoren in het MKB en zal daar zelfstandig mee doorgaan in Roden (Dr.) en Paterswolde (Dr.).