CBS: fosfaatproductie verder onder plafond

De fosfaatuitstoot blijft dit jaar bijna 6% onder het nationale plafond van 172,9 miljoen kilo. De stikstofproductie via mest komt over het hele jaar gerekend op 2% lager dan het plafond van 504,4 miljoen kilo.

Dat meldt het CBS in de derde kwartaalrapportage over de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van dit jaar. In vergelijking met de vorige kwartaalcijfers komt de schatting van de jaarproductie 2 miljoen kilo lager uit, op 163 miljoen kilo.

Melkveehouderij ruim onder sectorplafond

De fosfaatproductie in de melkveehouderij blijft met 78,7 miljoen kilo ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat. Vorig jaar produceerde de melkveehouderij nog 86,9 miljoen kilo.

Voornaamste oorzaak: krimp melkveestapel

De voornaamste oorzaak is een krimp van de melkveestapel. Het aantal stuks melkvee is afgenomen van 1.624.000 in het eerste kwartaal tot 1.557.000 in het derde kwartaal. Deze telling baseert het CBS op cijfers van de I&R. Het aantal kalveren en pinken nam ook fors af; van 1.109.000 tot 932.000.

Amper verschillen in varkens- en pluimveehouderij

De varkens- en pluimveehouderij laten amper verschillen zien met vorige kwartaalcijfers, behalve een daling met 9% van het aantal vleeskuikens. Die is volgens het CBS te verklaren door een andere manier van registreren.

Uitstoot stikstof daalde minder hard

De uitstoot van stikstof via mest is minder hard gedaald dan die van fosfaat. Dat komt doordat het stikstofgehalte in het rundveevoer amper is gedaald de afgelopen jaren. Het fosfaatgehalte in het voer is wel lager geworden. Ook neemt bij toenemende voerbehoefte van koeien het stikstofgehalte in melk niet toe. Dat is met fosfaat wel zo.

Effecten extreem weer niet verrekend

Eventuele effecten van de extreme weersomstandigheden van deze zomer zijn nog niet verrekend. Daarnaast zijn sommige gegevens gebaseerd op voorlopige cijfers. Daardoor kan de definitieve berekening over het hele jaar nog enkele procenten gaan afwijken, aldus het CBS.