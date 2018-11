Boeren in opstand tegen veenweideplannen

Boeren in Noord-Holland komen in opstand tegen de plannen van de provincie voor het vernatten van het veenweidegebied.

De provincie Noord-Holland wil de bodemdaling in het veenweidegebied tegengaan door het stimuleren van natte teelten in het gebied. Aankomende maandag 3 december zet de provincie een koers uit voor de plannen in een commissievergadering. Voorafgaand aan deze vergadering houden de agrarische natuurverenigingen Water, Land en Dijken en Collectief Zuid, en LTO Noord-Holland vanavond 28 november een bijeenkomst in De Rijp.

Veengrond is in onder meer de polders rond De Beemster te vinden. - Foto: Wick Natzijl

“We verwachten veel boeren. Er is veel onrust onder hen”, aldus Sjaak Hoogendoorn, voorzitter van Water, Land en Dijken. Volgens Hoogendoorn betreft het veenweidegebied zo’n 17.000 hectare. “Dan praat je toch al snel over zo’n 300 tot 400 boeren.”

Hoogendoorn vindt het belangrijk om de betrokken boeren te informeren. “We willen iedereen goed informeren over wat er mogelijk te gebeuren staat en tevens een plan bedenken om onze standpunten duidelijk te maken. We willen op z’n minst bereiken dat het huidige voorstel wordt aangepast”, aldus Hoogendoorn.

Volgens de voorzitter heeft de provincie boeren nodig om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan: “De bodemdaling moet worden teruggedrongen, dat is duidelijk. Op de manier waarop de provincie nu echter te werk gaat, vermindert het animo onder boeren juist”.

Programma tegen bodemdaling geen uitgemaakte zaak

De boerenorganisaties roepen boeren op om in te spreken tijdens de commissievergadering.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten begin dit jaar een programma bodemdaling voor de veenweidegebieden te ontwikkelen waarbij wordt ingezet op ‘nieuwe vormen van landbouw met bedrijfseconomisch perspectief onder natte omstandigheden’. Volgens een woordvoerder van de verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen, is het nog geen uitgemaakte zaak. Er wordt volgens haar maandag georiënteerd hoe er door de verschillende partijen wordt gereageerd op de notitie. Daarbij benadrukt zij dat Loggen het plan juist samen met boeren vorm wil geven. Volgens haar is hij ook aanwezig op de bijeenkomst die de boerenpartijen organiseren.

LTO Noord heeft haar ongenoegen laten blijken via een ingezonden brief waarin staat dat ze teleurgesteld en verbaasd is dat het voorstel in de huidige opzet wordt besproken. “Het is voor ons niet voor te stellen dat u gelooft dat een onbewezen teelt, met onbewezen omgevingseffecten en een onbewezen afzetmarkt de toekomst is van grote delen van het veenweidegebied in onze provincie”, zo is te lezen in de brief.