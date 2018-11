Betalingsrecht na 2020 verdwenen

De betalingsrechten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gaan in Nederland verdwijnen met ingang van het nieuwe GLB (vanaf 2021).

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister maakt haar bedoelingen nu al bekend, omdat de huidige betalingsrechten nog een economische waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn.

Eigen keuze lidstaten

De Europese Commissie laat de lidstaten de keuze of ze de inkomenssteun met of zonder betalingsrechten willen voortzetten. Zij kiest voor een systeem zonder betalingsrechten, omdat er vanaf 2019 sprake is van een zogenoemde flat rate voor betalingsrechten. Elk betalingsrecht levert dezelfde hectarepremie op, historische verschillen zijn dan weggevallen. Daarmee is volgens de minister de noodzaak van het handhaven van een systeem van betalingsrechten vervallen.

Minder administratie

Ze denkt dat zowel de boer als de overheid voordeel hebben bij het wegvallen van de betalingsrechten en de daarbij behorende administratieve rompslomp.