Bayer mogelijk over tot schikken

Bayer overweegt om in rechtszaken omtrent glyfosaat te schikken wanneer de bedragen daarvoor lager zijn dan de verdedigingskosten.

Dat zei CEO Werner Baumann vorige week tegen Duitse media die waren uitgenodigd in de Verenigde Staten, zo meldt persbureau Reuters. “Als op een bepaald punt de verdedigingskosten van rechtszaken hoger zijn dan mogelijke schikkingsbedragen om zaken af te handelen, dan zullen we dat vanzelfsprekend overwegen vanuit een economisch perspectief”, zo zei Baumann. Hij benadrukte daarbij dat Bayer echter gefocust blijft op de verdedigende positie.

Beurskoers gedaald

De beurskoers van Bayer daalde sinds 10 augustus, de datum waarop de eerste rechtszaak omtrent glyfosaat speelde, met 25%. In eerste instantie moest Bayer $ 289 miljoen betalen. Bayer ging in hoger beroep omdat het volgens de producent van Roundup niet is aangetoond dat er een relatie is tussen kanker en glyfosaat. De rechter verlaagde het bedrag naar $ 78 miljoen. De conciërge die de rechtszaak had aangespannen, heeft dit bedrag vorige week geaccepteerd.

Vertrouwen in de meer dan 8.700 rechtszaken

De CEO sprak vorige week vertrouwen uit over de meer dan 8.700 rechtszaken die er nu alleen al in de Verenigde Staten op stapel staan. Hij verwees naar eerdere rechtszaken over farmaceutische zaken waarin het bedrijf succes had. Bayer heeft dan ook weer advocaten in de arm genomen die in deze rechtszaken succes boekten. Daarnaast probeert het bedrijf het selectieproces van juryleden die in de rechtspraak de schuldvraag van Bayer moeten beoordelen, te veranderen. Bayer heeft gezegd dat de ‘jurypool waarschijnlijk vijandiger is geworden’ als gevolg van negatieve berichtgeving na de eerste rechtszaak.