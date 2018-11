Bayer in beroep over Roundup-zaak

De zaak gaat over een tuinman die kanker zou hebben gekregen na gebruik van Roundup.

Het Duitse chemiebedrijf Bayer gaat in beroep tegen een uitspraak van een rechter in de staat Californië. Het gaat om de procedure waarin Monsanto is veroordeeld om een schadevergoeding van $ 78,5 miljoen (€ 68 miljoen) te betalen aan een gebruiker van onkruidverdelger Roundup. Dat meldt persbureau Reuters.

Schadevergoeding van $ 289 miljoen

De desbetreffende tuinman kreeg in eerst instantie een schadevergoeding van $ 289 miljoen toegekend omdat hij kanker zou hebben gekregen door het gebruik van Roundup. Inmiddels worden in de Verenigde Staten meerdere procedures opgestart tegen Monsanto, dat inmiddels onderdeel is van de Duitse chemiereus Bayer.

Proefprocedure

Er is nu een zaak geselecteerd om te dienen als proefprocedure in aanklachten bij de Federale rechtbanken in de VS. Het gaat daarbij eveneens om een inwoner van Californië die claimt ziek te zijn door het gebruik van Roundup. Het is 1 van 620 procedures die op de rol staan om behandeld te worden door federale rechters en worden voorgelegd aan jury’s. Dergelijke proefprocedures worden vaker gebruikt in de VS, zodat beide partijen de omvang van schade kunnen vaststellen en eventuele schikkingen en schadevergoedingen kunnen vaststellen. Volgens Reuters gaat de proefprocedure van start in februari 2019. Er wacht Bayer nog een hele reeks processen, het aantal aanklachten ligt al boven 9.000.