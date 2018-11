Asbestdak vrijgesteld van afvalstoffenheffing

Op initiatief van de SGP in de Tweede Kamer worden asbestdaken vrijgesteld van afvalstoffenheffing.

Kamerlid Chris Stoffer heeft een wijzigingsvoorstel gedaan bij het Belastingplan waarover donderdag is gestemd. Het wijzigingsvoorstel werd mede ingediend door Pieter Omtzigt (CDA) en Erik Ziengs (VVD).

Chris Stoffer - Foto: ANP

Stoffer vindt het onbillijk dat de overheid aan de ene kant afdwingt dat asbestdaken moeten worden opgeruimd, “maar aan het eind van het saneringstraject de hand ophoudt voor een stevige afvalstoffenheffing.”

Stoffer berekent dat de vrijstelling houders van asbestdaken een gezamenlijk voordeel oplevert van € 38 miljoen. “Ik hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen en dat ook gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de stortkosten omlaag gaan, zodat sanering beter betaalbaar wordt en we illegale dumpingen in de vrije natuur kunnen voorkomen.”