Afzet gewasbeschermingsmiddelen gestegen

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeg in 2016 naar 10,7 miljoen kilo werkzame stof. Een stijging van 8% ten opzichte van 2015.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De afzet schommelde in 2011-‘14 rond 11 miljoen kilo. In 2015 daalde de afzet onder de 10 miljoen kilo. De hoeveelheid verkochte middelen voor de bestrijding van schimmels en bacteriën nam toe met een half miljoen kilo. De laatste 20 jaar hebben deze middelen het grootste aandeel in de totale afzet: rond 40%.

De afzet van middelen voor het bestrijden van onkruiden en loofdoding is vrijwel gelijkgebleven met 2,8 miljoen kilo. Dit aandeel ligt jaarlijks rond 30%.

Strengere voorwaarden

De hoeveelheid middelen voor het bestrijden van insecten en mijten daalde licht. De afzet van overige middelen steeg, in tegenstelling tot wat voorgaande jaren het geval was. Oorzaak van die daling was de strengere voorwaarden voor het toepassen van enkele middelen.