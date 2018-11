Aa en Maas vreest voor watertekort in 2019

Boeren moeten zoveel mogelijk water vast proberen te houden in hun gebied, met dat advies komt Waterschap Aa en Maas vandaag 15 november.

Het water moet langzaam in de bodem trekken om het grondwaterpeil te laten stijgen. Na de droogte van afgelopen jaar is de grondwaterstand extreem gedaald. Woordvoerster Fieke Wennink van waterschap Aa en Maas waarschuwt voor een langdurig watertekort. 50 a 60% van de waterlopen staan nog droog. Vooruitkijkend naar het groeiseizoen 2019 kan dat het gevolg hebben dat boeren hun land niet mogen bevloeien. “De stuwen staan al extreem hoog, maar we moeten met z’n allen proberen zoveel mogelijk water vast te houden”, aldus Fieke Wennink.

Komende tijd nog droog

Ook de weersvooruitzichten zien er teleurstellend uit. Er is vooralsnog te weinig neerslag voorspeld om het peil aan te vullen. Waar tussen 1 november en 1 april normaal zo’n 310 millimeter regen valt, is tot nu toe nog maar 18 millimeter gevallen, zo meldt Waterschap Aa en Maas.