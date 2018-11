5 knelpunten in een jaar bij Agroloket

Het meldpunt voor knellende regelgeving in de land- en tuinbouw heeft het afgelopen jaar 5 meldingen gehad.

Dat zegt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in antwoord op een vraag van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) tijdens de begrotingsbehandeling.

Wettelijke onmogelijkheden

Het Agroloket is een jaar geleden online gegaan. De gemelde knelpunten waren vooral vragen over ‘vermeende wettelijke onmogelijkheden bij voorgenomen innovaties op het bedrijf’, aldus de minister.

Obstakels wegnemen

Schouten heeft Wageningen Universiteit en Research gevraagd te kijken naar de structuur- en omzetontwikkeling van de multifunctionele landbouw in Nederland. De minister zegt obstakels te willen wegnemen waar producenten tegenaan lopen. Volgens Schouten worden ondernemers in de multifunctionele landbouw vaak geconfronteerd met regels die zijn gebaseerd op grootschalige productiesystemen. “Het is voor hen (...) soms niet mogelijk hieraan te voldoen.” Daarom wil Schouten de regels aanpassen.