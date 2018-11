€ 10 miljoen voor natuurinclusieve landbouw

Het kabinet trekt € 10 miljoen uit voor natuurinclusieve landbouw in Friesland, Groningen en Drenthe.

De investering is onderdeel van de 12 zogeheten Regio Deals die het kabinet heeft gesloten. Het kabinet geeft ruim € 200 miljoen uit aan regionale projecten om de leefbaarheid en de economie in de regio te stimuleren. Ministers Carola Schouten (landbouw) en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hebben van de 88 aanvragen 12 projecten aangewezen voor de zogeheten regiodeals. Bij de selectie van deals is naast de kwaliteit van de voorstellen gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen.

FoodValley

Naast de natuurinclusieve landbouw in het Noorden trekt het kabinet ook € 20 miljoen uit voor FoodValley in de omgeving van Wageningen, waar het besteed zal worden aan het verduurzamen van de voedselproductie.

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met co-financiering: 50% vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit de regio zelf. Zo is er ruim € 400 miljoen beschikbaar. De komende maanden worden de overeenkomsten verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regio Deals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend.