Zorgen boeren EU over Brexit op tafel in Londen

Nederland is beter voorbereid op de Brexit dan het Verenigd Koninkrijk zelf. Dat zegt LTO-voorzitter Marc Calon na afloop van een conferentie over brexit en landbouw.

Europese boerenorganisaties hadden deze conferentie donderdag 25 oktober in Londen georganiseerd.

In Nederland hebben instanties als RVO en NVWA al maatregelen genomen om straks de extra benodigde controles te doen als straks de grens dichtgaat. In Engeland zijn ze daar veel minder ver mee, signaleert Calon. “Als het aan die kant van de grens stokt, zit je evengoed in de problemen.”

Calon noemt met name de sierteeltsector kwetsbaar. Vrachtwagens met bloemen die hier ’s nachts vertrekken, kunnen nu de winkels in het VK ’s ochtends bevoorraden, maar dat kan straks mogelijk niet meer.

‘VK mag geen sluiproute worden voor import buiten EU’

Op de conferentie waarschuwden Europese boerenorganisaties de Britten dat het hen veel geld zal kosten als hun land niet in een douane-unie blijft met de EU-landen.

De voorzitter van de Franse bond FRSEA, Arnold Puech d‘Allisac, stelt dat het Verenigd Koninkrijk geen sluiproute mag worden voor import van buiten de EU. Als voorbeeld noemt hij de mogelijke import van ruwe suiker in het VK en de export naar de EU van geraffineerde suiker.

‘Beleid met lagere prijzen tot gevolg onacceptabel’

Joe Healy van de Ierse boerenorganisatie IFA vindt het onacceptabel als het VK een beleid optuigt dat lagere voedselprijzen tot gevolg heeft. “Import uit landen met lage productiekosten en lage standaarden ondermijnen de waarde van de Britse markt voor de EU en voor Britse boeren”, zei hij.

Calon: VK hecht waarde aan behoud hoge standaarden

Calon stelt vast dat het Verenigd Koninkrijk veel waarde hecht aan behoud van hoge standaarden voor de kwaliteit van landbouwproducten. Hij noemt dat ‘goed nieuws’ voor de Nederlandse landbouw. Teleurstellend noemt hij dat die hoge standaarden nog niet in wetgeving zijn vastgelegd.

De uitwerking van de brexit wordt een enorme operatie voor de onderhandelaars. Alleen al rondom voedsel en landbouw moet over meer dan 750 internationale afspraken opnieuw worden onderhandeld.

Nederland verliest medestander in EU

Calon vreest naast operationele problemen, zoals extra controles en tarieven, ook politieke gevolgen. Met de Britten verliest het kamp voor vrije handel in de EU een medestander. Daarmee wordt de positie van zuidelijke landen, vaak wat protecionistischer ingesteld, relatief sterker.

Calon: “Ook is Engeland net als Nederland meestal voorstander van ‘evidence based’ beleid, ofwel maatregelen onderbouwd met wetenschappelijk bewijs, in plaats van de mening op straat.”

Weinig geloof in zachte brexit

De LTO-voorzitter hoopt op een ‘zo soft mogelijke brexit’, maar durft daar amper meer in te geloven. Daarvoor is het politieke probleem van de grens van Noord-Ierland te groot. De Noord-Ierse unionisten hebben een sleutelrol in de positie van de Britse premier Theresa May en die zullen geen verwijdering van het moederland toestaan.