Wiebes: krimp veestapel ongunstig voor klimaatvraagstuk

Krimp van de veestapel in Nederland draagt niet bij aan het mondiale klimaatvraagstuk als er niets wordt gedaan aan de vleesconsumptie.

Dat zegt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes in een debat in de Tweede Kamer. PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg vindt dat het kabinet zichzelf een taboe oplegt door krimp van de veehouderij niet als maatregel te willen nemen voor het klimaatbeleid.

Wiebes reageert dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het klimaatbeleid in Nederland niet mag leiden tot negatieve effecten op de CO 2 -uitstoot in andere landen. De minister zegt als Nederlands beleid ertoe zal leiden dat de veehouder zich verplaatst naar andere landen, dit een negatief effect heeft op de CO 2 -uitstoot. “Want de Nederlandse veehouderij behoort tot de meest klimaatvriendelijke veehouderij op aarde”, zegt hij.

Maatregelen in het voedselpatroon wil Wiebes niet nemen, al laat hij wel doorschemeren dat hij zelf geen vlees eet. “Laten wij het goede voorbeeld blijven geven en laten we de rest van Nederland vrij laten in hun keuze”, zegt Wiebes tegen Wassenberg.