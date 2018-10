Verbeterde landbouw kan 10 miljard mensen voeden

Met verbetering van de landbouw is het in 2050 mogelijk om binnen de milieugrenzen voedsel voor 10 miljard mensen te produceren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Universiteit en de universiteit van Oxford.

Om in 2050 voedsel voor 10 miljard mensen te kunnen produceren, is op verschillende punten verandering nodig, schrijven onderzoekers van Wageningen UR en de universiteit van Oxford in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Volgens de onderzoekers is geen enkele oplossing alleen voldoende om het overschrijden van de milieugrenzen te vermijden. Met een combinatie van maatregelen kan het dus wel, zeggen deze onderzoekers. Daarvoor moeten consumenten het voedingspatroon ook veranderen, wat neerkomt op meer voedsel van plantaardige oorsprong, minder voedsel verspillen en afval recyclen.

De landbouw kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen door meer plantaardige voeding te produceren. Ook beter gebruik van mest, landbouwgrond en zoet water kan de milieu-impact met 10 tot 25% verminderen. Dit zou dan wel op mondiale schaal moeten worden toegepast.

Eerlijke prijs voor door boer geproduceerd voedsel noodzaak

De Wageningse onderzoeker Wim de Vries stelt dat managementmethoden en technologieën moeten worden verbeterd, zodat de druk op landbouwgrond minder wordt, zoet water beter wordt aangewend en het kunstmestverbruik wordt verminderd. Dit laatste kan door kringlopen te sluiten, aldus de onderzoekers. Volgens De Vries moet deze richting voor de landbouw worden gestimuleerd door onder andere boeren een eerlijke prijs voor het voedsel dat ze produceren te garanderen.

Als niets verandert, neemt de milieu-impact van het voedselsysteem in 2050 met 50% tot 90% toe, berekenden de wetenschappers. Volgens Oxford-wetenschapper Marco Springmann worden veel van de oplossingen die in het onderzoek zijn geanalyseerd, al gebruikt in sommige delen van de wereld.

Behalve vanuit de landbouw is volgens de onderzoekers ook inzet nodig van andere partijen in de voedselketen, vooral voor het terugdringen van voedselverspilling. Hiervoor moeten opslag en transport, verpakkingen en etikettering, wetgeving en gedrag in de voedingsindustrie op de schop.