Terugdringen kunstmestgebruik speerpunt nieuw mestbeleid

Het terugdringen van het gebruik van kunstmest is een van de speerpunten bij de herbezinning van het mestbeleid. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over de herziening van het mestbeleid.

Hoofddoel van het mestbeleid blijft het verminderen van de uit- en afspoeling van mineralen, om zo de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De doelen op dit gebied zijn Europees vastgelegd in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. In grote delen van Nederland worden deze doelen inmiddels behaald, maar met name in het zuidelijk zand- en Lössgebied is de uitspoeling van nitraat nog steeds te groot.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Foto: ANP

Schouten wil naar een robuust mestbeleid. Het huidige beleid is steeds gedetailleerder geworden, waardoor de relatie tussen de regels en de doelen niet altijd duidelijk meer is, schrijft ze. Het systeem is ingewikkeld geworden waardoor de administratieve lasten voor ondernemers en de uitvoerings- en handhavingslasten voor de overheid hoog zijn geworden. Schouten wil bij de herziening van het mestbeleid deze lasten verminderen en de fraudebestendigheid van het stelsel vergroten. Ook moet het stelsel aansluiten bij het sluiten van kringlopen, zoals in de landbouwvisie van Schouten is opgenomen.

Praktijk krijgt rol in aanpassing mestbeleid

“Een eenvoudiger mestbeleid vergt dan ook keuzes en dit zal consequenties met zich meebrengen voor diegenen die te maken hebben het mestbeleid”, waarschuwt Schouten. Ze voegt eraan toe dat niet iedereen met een nieuw mestbeleid bediend kan worden. In het huidige stelsel zijn vele uitzonderingen en reparaties van gaten in het stelsel opgenomen. Schouten wil ondernemers met een nieuw stelsel voor een langere termijn duidelijkheid bieden en ze niet steeds confronteren met veranderingen.

Kansrijke ideeën worden wetenschappelijk getoetst op haalbaarheid en effect

De minister wil de praktijk nadrukkelijk betrekken bij de hervorming van het mestbeleid. Ze gaat de komende maanden in gesprek met mensen in de mestketen om ideeën op te doen. Voor het eind van het jaar zal een landelijke bijeenkomst worden gehouden als start van deze dialoog over het nieuwe mestbeleid. Kansrijke ideeën worden wetenschappelijk getoetst op haalbaarheid en effect. Schouten wil in het najaar van 2019 haar voorstellen voor een nieuw mestbeleid presenteren. Het huidige mestbeleid zal in ieder geval nog tot 2021 lopen, daarna loopt het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn af.

De herbezinning van het mestbeleid loopt parallel aan de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij en de verduurzaming van de glastuinbouw, de klimaatmaatregelen en de ontwikkeling naar kringlooplandbouw.