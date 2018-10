‘Tekort aan opvolgers kans voor krimp veestapel’

De landbouw moet het tekort aan opvolgers als kans zien voor krimp van de veestapel. Dat vindt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.

De landbouw zou bij de uitdagingen die hij heeft meer verbanden moeten trekken, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet bij een discussie in Nieuwspoort over het effect van het voedselbeleid op het klimaat. We moeten naar minder dieren. Het probleem in de landbouw dat veel boeren geen opvolger hebben, kan hierbij ook juist een kans zijn, zegt Bromet. “Er moeten meer verbanden worden gezocht in de uitdagingen die er zijn”, vindt de politica.

Laura Bromet (1970) is sinds 7 juni 2018 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. - Foto: ANP

Nu werken aan crisis in voedselproductie

PvdA-Kamerlid William Moorlag wil eerst een breder plan maken waarin de landbouw, de natuur en de voedselketen worden betrokken. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat dit akkoord er nu ligt met de landbouwvisie over kringlooplandbouw. “Twee jaar geleden waren de visies over de Nederlandse landbouw nog heel verschillend van ‘we hebben de beste boeren’ tot ‘we hebben de grootste problemen’. Nu ligt de toekomstvisie er en moeten we stoppen met polderen, maar gaan timmeren”, aldus De Groot. Hij benadrukt dat de overheid hierbij de regie moet nemen. “Dat er een crisis is bij de voedselproductie, is nu erkend. Dat is goed. De fase van vrijwillige proefprojecten hebben we ook gehad tijdens de vorige kabinetsperiode”, zegt De Groot. Hij wil nu aan de slag met de overheid aan het roer. Partijen die niet mee willen of kunnen, moeten door de overheid ook begeleid worden, vindt hij.

Grootte veestapel ongemoeid laten, de massa telt

Thijs Cuijpers van LTO Nederland riep de politiek op de bijeenkomst op om af te blijven van de omvang van de veestapel. Hoewel de consumptie van dierlijke eiwitten in Noordwest-Europa afneemt, neemt de vleesconsumptie wereldwijd nog jaarlijks met 1,2% toe. Dat is best veel. De Nederlandse dierlijke productie heeft een heel kleine carbon footprint, waardoor het verplaatsen van de veehouderij weinig effect zal hebben voor het klimaat. Ik zou zeggen: doe daar maar even niks aan.”

Niek Leussink, supermarktmanager van het jaar en eigenaar van 4 Jumbowinkels in Gelderland en Overijssel, benadrukt dat voor supermarkten vooral de massa telt. “De voorlopers gaan het verschil niet maken. Dat gebeurt pas als je massa kan maken”, zegt hij over de verduurzaming van de voedselketen. De productlijn met producten uit eigen streek is in zijn winkels succesvol. Dat komt volgens hem door de gunfactor om ondernemers in de regio te ondersteunen. Het streekbrood is bijvoorbeeld 2 keer zo duur als standaard supermarktbrood. “Maar mensen kopen het wel. In een winkel is 80% van het brood afkomstig uit eigen streek.” De suggestie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om duurzame consumptie te stimuleren door de marge daarop te verkleinen en andere producten duurder te maken ziet de ondernemer niet zitten. “Dat zou kunnen in een ideale wereld zonder concurrentie”, aldus Leussink.