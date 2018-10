Schouten wil aanpak sterfte jonge dieren versnellen

Minister Carola Schouten wil dat de verschillende veehouderijsectoren tempo maken met het terugdringen van sterfte van jonge dieren.

Ze is in gesprek met de varkens-, rundvee-, en geitensectoren om te komen tot concrete doelen of om de gestelde doelen aan te scherpen. Dat schrijft Schouten in een brief over het dierenwelzijnsbeleid aan de Tweede Kamer.

Benchmarksysteem

Schouten zegt dat een benchmarksysteem, zoals bij het antibioticabeleid, kan helpen om tot verbetering te komen. In de geitenhouderij is al een benchmark ingevoerd waarbij geitenhouders hun prestaties met elkaar kunnen vergelijken en zo de sterfte onder lammeren kunnen verlagen.

Verminderen van transporten

Op het gebied van diertransport wil minister Schouten inzetten op het verminderen van transporten, bijvoorbeeld door dieren dichterbij te slachten, maar ook door te kijken in hoeverre transporten van fokvee en kalveren beperkt kan worden. Bij de controles op het welzijn tijdens veetransporten wordt het interventiebeleid van de NVWA aangescherpt, waardoor minder waarschuwingen, maar eerdere boetes worden opgelegd.

Felheid dierwelzijnsdiscussie neemt toe

Schouten schrijft in haar brief over de verschillende meningen over dierenwelzijn. “Dat is niet nieuw, maar de snelheid en felheid waarmee standpunten worden gewisseld in de media, op sociale media en in publieke debatten is wel nieuw. De emoties lopen vaak hoog op en het lijkt dat mensen tegenover elkaar komen te staan”, schrijft Schouten. Ze vindt de verschillende opinies waardevol, maar vindt het belangrijk dat het gesprek op een respectvolle, verbindende wijze plaatsvindt.

Schouten zegt in haar dierenwelzijnsvisie dat veehouderijsystemen moeten worden aangepast aan de behoeftes van het dier en niet andersom. “Fokkers moeten de gezondheid en het welzijn van het dier voorop stellen en niet het uiterlijk van het dier of een maximale productie”, vindt de minister.