Schouten: afromingsvrije lease fosfaatrechten onmogelijk

De Tweede Kamer wil dat de fosfaatbank niet wordt opengesteld voordat RVO.nl alle beschikkingen voor fosfaatrechten definitief heeft afgerond. Ook wil de Kamer de maximale hoeveelheid fosfaatruimte uit de fosfaatbank begrenzen en moeten alle entiteiten van een bedrijf meetellen bij het bepalen van de grondgebondenheid van een bedrijf.

Minister Carola Schouten van landbouw ziet geen mogelijkheid om het (ver)leasen van maximaal 10% van de fosfaatrechten van een bedrijf zonder afroming toe te staan. Dat zegt Schouten in reactie op een motie van CDA-Kamerlid Jaco Geurts en VVD‘er Helma Lodders. De Kamerleden willen melkveehouders op deze manier flexibiliteit bieden om aan het fosfaatrechtenstelsel te voldoen, zonder dat ze vee hoeven afvoeren.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ChristenUnie). - Foto: ANP

“Het is geen onwil, ik zit gewoon juridisch klem”, zegt Schouten. Om afromingsvrij te mogen (ver)leasen, is volgens Schouten een wetswijziging nodig, inclusief een staatssteunprocedure in Brussel. Voor dit hele traject is geen tijd. Geurts ziet juridisch wel mogelijkheden om deze ruimte te bieden en verschilt hiermee van mening met de minister.

Schouten zegt haar ministeriële bevoegdheid om uitzonderingen te maken in geval van disproportionele last alleen gebruikt kan worden bij individuele gevallen. “Daarmee kan ik niet delen van een wet buiten toepassing verklaren”, zegt ze. De minister gaat de landsadvocaat wel vragen hoe hij de mogelijkheden die Geurts oppert, ziet. CDA en VVD probeerden het afromingsvrij leasen van een klein deel van de fosfaatrechten eerder ook al toe te staan, dat is toen niet gelukt.

Eerst bezwaar- en beroepsprocedures afronden

De Tweede Kamer wil dat fosfaatbank niet wordt opengesteld voordat alle bezwaar- en beroepsprocedures over de fosfaatrechten zijn afgerond door RVO.nl. Schouten zegt dat dit niet nodig is. “Alle boeren die voldoen aan de voorwaarden voor de fosfaatbank, komen in aanmerking, ongeacht of er bezwaar- of beroepsprocedures lopen”, zegt ze. De Kamer stemde echter voor de motie.

Schouten zegde toe te gaan kijken naar de mogelijkheid om alle entiteiten van een bedrijf mee te tellen bij het bepalen of een bedrijf grondgebonden is. Hiermee kan voorkomen worden dat bedrijven worden opgeknipt om aan de grondgebondenheidseis te voldoen. Voor dit jaar zouden dergelijke aanpassingen geen effect meer hebben, omdat bij de opening van de fosfaatbank gekeken wordt naar de situatie op 1 september. De Kamer nam de motie van VVD en CDA op dit punt unaniem aan.

Voorrang voor knelgevallen niet mogelijk

In de fosfaatbank zit op dit moment 240.000 kilo fosfaat. Het begrenzen van de hoeveelheid fosfaat die een ondernemer kan krijgen uit de fosfaatbank, zoals SGP-Kamerlid Roelof Bisschop oppert, vindt Schouten niet nodig. Doordat boeren niet meer fosfaatruimte kunnen krijgen dan ze op basis van hun plaatsingsruimte kunnen krijgen om grondgebonden te blijven, verwacht de minister niet dat er boeren zullen zijn die veel fosfaatruimte zullen aanvragen om deze vervolgens onbenut te laten. Ook het voorrang verlenen aan knelgevallen, is volgens Schouten niet mogelijk. Desondanks werd ook deze motie aangenomen, waardoor de minister toch gevraagd wordt de aanspraak op de fosfaatruimte te maximeren.