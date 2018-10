Rivierenland start inschrijving pachtgronden

Het Waterschap Rivierenland heeft 2 momenten geprikt waarop boeren zich kunnen inschrijven voor het pachten van percelen van het waterschap.

Op donderdag 1 en dinsdag 6 november 2018 worden boeren uitgenodigd om tijdens de openbare inschrijving in aanmerking te komen voor de pacht van de agrarische percelen. Het gaat om kavels in Varik, Dodewaard, Slijk-Ewijk, Heesselt, Echteld, Zaltbommel, Hellouw, Hardinxveld-Giessendam, Vianen, Culemborg en Beusichem.

Tijdelijk in liberale pacht

Het Waterschap Rivierenland heeft deze landbouwgronden in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

18 kavels

In november 2018 worden in totaal 18 agrarische kavels door het waterschap voor pacht beschikbaar gesteld. De grootte varieert van circa 1 tot ruim 6 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel na gunning toegewezen en ontvangt hier een pachtovereenkomst voor.

Op de site van het waterschap is meer informatie te vinden over de situering van de kavels en de uitgifte in pacht bij openbare inschrijving.