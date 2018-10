Rijksadviseurs vrezen ongewenste verandering landschap

Het College van Rijksadviseurs waarschuwt het rijk voor de druk op het landschap.

Het College adviseert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de veranderingen in het landschap nauwkeurig in de gaten te houden en zo te voorkomen dat de kwaliteit van het landschap achteruit gaat. Via een landelijk monitoringssysteem moeten ongewenste veranderingen snel zichtbaar worden, waardoor beleid eventueel kan worden bijgestuurd.

Aanleg zonneparken

Door de uitbreiding van steden, aanleg van percelen met zonnepanelen en windmolens, dijkverzwaringen, nieuwe wegen en intensivering van de landbouw verandert het landschap. “De gevolgen zijn groot: de biodiversiteit loopt terug, houtwallen en heggen verdwijnen en de populatie van weidevogels slinkt snel”, aldus de Rijksadviseurs. Ze constateren dat er door de overheveling van het landschapsbeleid van het rijk naar provincies en gemeenten meer maatwerk mogelijk is, maar dat dit ook leidt tot meer versnippering. “Dat pakt niet overal gunstig uit, want landschappen houden zich immers niet aan provincie- of gemeentegrenzen. Nauwe samenwerking en interprovinciale sturing is daarom van groot belang.”

Klimaattafel voor landbouw

Voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel voor landbouw uitte eerder ook zijn zorg over de druk op het landschap. Vanuit de klimaattafels zijn er veel claims op de ruimte gelegd, bijvoorbeeld door aanleg van zonne- en windparken, aanleg van nieuwe bossen, vernatting van veenweidegebieden en CO 2 -binding in de bodem door andere vormen van landbouw.

Het landschap is volgens de rijksadviseurs van groot belang voor de culturele identiteit en het welzijn. “Mensen voelen zich verbonden met de streek en het landschap”, aldus de adviseurs. Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseert over ruimtelijke kwaliteit.