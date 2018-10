Rechter staat bestrijden roek in mais en boomgaard toe

Het afschieten van roeken in fruitboomgaarden is toegestaan in Alblasserwaard-Oost, Tielerwaard-West, Vijfheerenlanden en De Hoeksche Waard. Dit geldt ook voor roeken in maispercelen in de Alblasserwaard en Tielerwaard.

De Raad van State heeft woensdag 17 oktober een uitspraak van de rechtbank in Den Haag uit 2017 nietig verklaard. Faunabescherming en Milieufederatie hadden een rechtszaak aangespannen tegen de afschotvergunning. De rechtbank kwam de organisaties tegemoet en zette een streep door de vergunning. Afschieten roeken voorkomt gewasschade Het doden van roeken is nodig om schade aan gewassen te voorkomen. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland had een vergunning om 40 vogels af te schieten. Nadat de rechtbank de vergunning had vernietigd, ging FBE Zuid-Holland in beroep. In de faunabeheereenheid zitten vertegenwoordigers van jagers, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en land- en tuinbouworganisaties. Volgens de Raad van State is met cijfers aannemelijk gemaakt dat roeken schade berokkenen aan gewassen. Afschot is een efficiënt middel om de vogels te verjagen.