Publiciteitscampagne voor geitenhouderij

De geitensector heeft een nieuwe PR-campagne gelanceerd onder de naam ‘Ontdek de geit’.

Dat gebeurde op het Geitenevent 2018 dat afgelopen zaterdag in Zwolle is gehouden. Met een website en via sociale media wil de geitensector de bekendheid van de geitenhouderij vergroten.

Informatie voor bedrijfsbezoeken

Verder komt er een informatiemap waarmee geitenhouders en zuivelaars gasten op open dagen kunnen informeren. De sector wil laten zien hoe het werkt aan uitdagingen zoals vragen over de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden van bedrijven met geiten.

Stop op nieuwe geitenbedrijven

Een aanleiding voor het initiatief is dat de geitensector onder druk ligt. Dat bleek ook net voor het evenement in Zwolle. In dezelfde stad maakte de provincie Overijssel een dag eerder bekend dat er een stop komt op nieuwe geitenhouderijen en op uitbreiding van bestaande geitenhouderijen.