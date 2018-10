Ook adviesvoucher voor veehouders die omschakelen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben besloten dat de regeling die nu in werking is voor stoppende veehouders, wordt uitgebreid voor de veehouders die willen omschakelen naar een andere bedrijfstak.

Dat blijkt uit de besluiten en activiteitenlijst van Gedeputeerde Staten.

Het gaat om een uitbreiding van de Subsidieregeling vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant. Door deze uitbreiding kunnen veehouders die willen omschakelen naar een andere bedrijfstak binnenkort een voucher krijgen voor advies over omschakelen door deskundigen van VABIMPULS.

VABIMPULS is een nieuwe aanpak van de leegstandsproblemen op het platteland in de provincie Noord-Brabant. Het is een initiatief van de provincie in samenwerking met Brabantse gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus Programmamanagement.